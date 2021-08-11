شكرا لقرائتكم خبر العفو الدولية: نساء تيجراي يتعرضن للاغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر تقرير للمنظمة أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيات الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب.
وتعرضت نساء وفتيات ضحايا للاغتصاب، وأعمال الاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي وتشويه الأعضاء وغير ذلك من أشكال التعذيب، بحسب المنظمة.
وقالت العفو الدولية «إنه بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية».
وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وفي بعض الحالات اغتصبن أمام أفراد أسرهن، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل.
وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية: نساء تيجراي يتعرضن للاغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.