العفو الدولية: نساء تيجراي يتعرضن للاغتصاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة العفو الدولية «إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته في النزاع الدائر في إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا».

وذكر تقرير للمنظمة أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيات الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب.

وتعرضت نساء وفتيات ضحايا للاغتصاب، وأعمال الاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي وتشويه الأعضاء وغير ذلك من أشكال التعذيب، بحسب المنظمة.

وقالت العفو الدولية «إنه بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية».

وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وفي بعض الحالات اغتصبن أمام أفراد أسرهن، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو.