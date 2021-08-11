شكرا لقرائتكم خبر حميدتي: لن نسمح بانقلاب عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول «إن الدولة - برغم بغض الهفوات -، تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين.
وحمل من وصفهم بـ»فاقدي الوطنية» المسؤولية عن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا «إن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد».
وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية. وقال «نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب... نريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة».
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: لن نسمح بانقلاب عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.