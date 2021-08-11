النائب العام السوداني يلتقي مدعي الجنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى النائب العام السوداني مبارك محمود أمس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي يزور الخرطوم حاليا. وبحث الجانبان التعاون المشترك بين النيابة والمحكمة الجنائية في جميع القضايا، خاصة قضية ضحايا حرب دارفور، لتقديم المتهمين للعدالة.



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