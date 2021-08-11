محكمة بريطانية تُمهِّد لتسليم أسانج لأميركا

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"الخليج 365" من لندن: حصلت الولايات المتحدة على دفعة قوية في محاولتها لتسليم مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج، المسجون في المملكة المتحدة.

وحكم قاضٍ بريطاني، يوم الأربعاء، بأنه يمكن منح حكومة الولايات المتحدة مزيدًا من الأسباب للاستئناف ضد هذا القرار.

وكانت محكمة في لندن قضت في يناير 2021 بعدم جواز تسليمه بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية وخطر الانتحار في الولايات المتحدة.

ويريد المدعون الأميركيون محاكمة أسانج بتهمة القرصنة والكشف عن معلومات سرية. ويشمل ذلك هويات المخبرين الذين كانوا يساعدون وكالات الاستخبارات في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، في آلاف الوثائق السرية التي نشرت في عامي 2010 و2011.

وقال أسانج في وقت سابق إن القضية لها دوافع سياسية.

محاولة الانتحار

وفي يناير الماضي، قضت قاضية محكمة أولد بيلي البريطانية فانيسا باريتسر، بأنه بينما اجتاز المدعون العامون الأميركيون اختبارات تسليم أسانج للمحاكمة، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على منعه من محاولة الانتحار.

في وقت سابق في المحكمة العليا البريطانية، أعطت الولايات المتحدة المملكة المتحدة بعض التأكيدات بشأن تسليمه.

وقالت الولايات المتحدة إن السيد أسانج لن يوضع في ADX Florence، وهو سجن سوبرماكس في ولاية كولورادو، قبل المحاكمة، ولن يخضع لأقسى ظروف السجن، المعروفة في القانون الأميركي بالإجراءات الإدارية الخاصة، في أي وقت.

وقالت الولايات المتحدة إنه في حالة إدانته، يمكن أن يقضي عقوبته الأميركية في أستراليا، حيث هو أصله.

وكان سُمح للولايات المتحدة باستئناف قرار القاضية البريطانية باريتسر لأسباب معينة، لكن فريق أسانج القانوني وصفها بأنها "ضيقة" و "فنية". وكانت محاولة الحكومة الأميركية في المحكمة العليا في وقت سابق لتوسيع الأساس الذي يمكن استخدامه لاستئنافها الرئيسي.

جلسة أكتوبر

وخلال محكمة اليوم الأربعاء، قال اللورد القاضي هولرويد إن الاستئناف الكامل سينظر في المحكمة العليا يومي 27 و28 أكتوبر، وقالت المحامية الأميركية كلير دوبين إنهم في الولايات المتحدة غير قادرين على مقاومة أي محاولة انتحار من جانب أسانج.

وقالت: "إنها تتطلب حقًا مرضًا عقليًا من النوع الذي فقد القدرة على مقاومة الانتحار". وأضافت: "جزء من الاستئناف هو أن السيد أسانج لم يكن مصابًا بمرض عقلي اقترب من أن يكون بهذه الطبيعة وهذه الدرجة."

وظهر السيد أسانج أمام المحكمة، عبر رابط فيديو، مرتديًا غطاء وجه داكن وقميصًا أبيض، مع ما يبدو أنه ربطة عنق بورغوندي غير مربوطة.

وخارج محاكم العدل الملكية، قال زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين لمؤيدي أسانج إنه كان مراسلاً "في تقليد الصحافة الشجاعة" وقد أبرز "حقيقة كانت محرجة للولايات المتحدة".

وكانت شريكة أسانج، ستيلا موريس، من بين المؤيدين الذين تجمعوا في الخارج. ورفع البعض لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة" و "لا تسليم لأسانج".

وتم ربط علم الاتحاد ممزق كتب عليه "الحقيقة في المحاكمة" على الدرابزين خارج مبنى المحكمة.

خرق الكفالة

ويشار إلى أن الولايات المتحدة كانت عارضت إطلاق سراح أسانج من سجن بلمارش اللندني قبل النظر في الاستئناف. وفي عام 2019، سُجن أسانج لمدة 50 أسبوعًا لخرقه شروط الكفالة بعد الاختباء في سفارة الإكوادور في لندن.

وفي الوقت الذي فر فيه إلى السفارة الإكوادورية، كان يواجه تسليمه إلى السويد بتهمة الاعتداء الجنسي، وهو ما نفاه. تم إسقاط هذه القضية في وقت لاحق.

ولجأ أسانج إلى السفارة لمدة سبع سنوات من عام 2012 حتى تم القبض عليه في أبريل 2019.

سجن 175 عاما

وقال محاموه إن أسانج ، إذا أدين في الولايات المتحدة، سيواجه عقوبة محتملة تصل إلى 175 عامًا في السجن. لكن الحكومة الأميركية قالت إن من المرجح أن تتراوح العقوبة بين أربع وست سنوات.

يواجه أسانج 18 تهمة من الحكومة الأميركية تتهمه بالتآمر لاختراق قواعد بيانات عسكرية أميركية للحصول على معلومات سرية حساسة تتعلق بحربي أفغانستان والعراق، والتي نُشرت بعد ذلك على موقع ويكيليكس الإلكتروني.

ويقول إن المعلومات كشفت عن انتهاكات من قبل الجيش الأميركي. لكن المدعين الأميركيين يقولون إن تسريبات مواد سرية عرّضت الأرواح للخطر، ولذلك طلبت الولايات المتحدة تسليمه من المملكة المتحدة.

