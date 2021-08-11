شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد عن إطلاق الرئيس السيسى أسماء الرموز على الشوارع: عودنا على المفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكاتب والروائي يوسف القعيد، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أسماء الرموز المختلفة على الشوارع، قائلًا: "سعيد بالنظر لهذا الأمر"، موجهًا التحية للرئيس السيسي، قائلًا: "أحيي الرئيس اللي عودنا على مفاجآت وكل ما هو جميل وما لا نتوقعه".

وأضاف القعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائي Ten اليوم الأربعاء: "أن ما حدث بإطلاق أسماء الرموز المختلفة على شوارع في مصر يوشك أن يكون ثورة وبداية حقيقية لإعادة النظر في المسميات الغريبة في مصر".

تابع يوسف القعيد، أن هناك بعض أسماء غير مناسبة يتم إطلاقها على بعض الشوارع، وغير مناسب استمرارها لأنه يعتبر إدانة لنا، ويشير إلى العجز على التجدد وإظهار جماليات مصر، وما تطرحه مصر من أسماء تستحق التكريم فلابد من إطلاق هذه الأسماء على الشوارع والحواري.

وأردف الكاتب والروائي: "توجيه الرئيس اليوم يستحق التحية والتكريم لتغير الأسماء الغريبة الموجودة والتي تملأ مصر وليس القاهرة وحدها، مؤكدًا: "مصر لم تعرف العقم أبدًا في تاريخها وقادرة على التجدد منذ فجر التاريخ وحتى قيام الساعة، وأنا أنحني للرئيس السيسي على اللافتة الجيدة لإصراره على أن يحببنا في كل ما هو جميل".