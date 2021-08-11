شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: القيادة السياسية تهتم بالعمالة غير المنتظمة وتسعى لتوفير حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن من أهم أولويات وأهداف الحزب حماية الطبقة العاملة، وأن الدولة المصرية بذلت جهودا كثيرة فى كل القطاعات على مدار السنوات الماضية، حيث حملت على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم.

وأكد الفريق أسامة الجندي في الندوة التي أقامها حزب حماة الوطن تحت عنوان "مستقبل العمالة غير المنتظمة" أن الرئيس السيسي اهتم بعمال مصر، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر حزمة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، وذلك من خلال الدعم غير المسبوق بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى الكثير من القطاعات المتضررة .

وأضاف الفريق أسامة الجندي أن التحول الرقمى، أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، والذي من خلاله نستطيع معرفة الرقم الحقيقي للعمالة غير المنتظمة فى مصر، ودورنا بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير حياة كريمة لهم.

واختتم الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس حزب حماه الوطن كلمته أن التوصيات التي خرجت من هذه الندوة سيتبناها الحزب، وسيتم تفعيلها ورفعها لأعلى المستويات التنفيذية فى الدولة، لتحقيق خطط طموحة وتنمية لأبناء مصر الأوفياء من الطبقه العاملة.