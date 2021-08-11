القانون يلزم المرور بعدم تجديد رخص المركبات إلا بتقديم ما يفيد سداد الضريبة

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر برقم 206 لسنة 2020، أقسام المرور بالامتناع عن تجديد رخص المركبات إلا بتقديم ما يفيد بسداد الضريبة.

وتقضي المادة (10) من القانون رقم 206 لسنة 2020، بالتزام أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض.



وجاء قانون الإجراءات الضريبية، ليستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.