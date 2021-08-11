بينها مقرمشات.. ضبط مواد غذائية فاسدة في حملة تفتيشية بأسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

شنت مديرية الصحة بأسوان، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية، بمدينة أسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة شارك فيها أعضاء من مكتب مراقبة الأغذية، ومفتشي التموين، ومباحث التموين برئاسة الرائد محمد عبدالعزيز، وأسفرت عن ضبط 130 كيلو مقرمشات بدون بيانات، و10 كيلو نشا بدون بيانات، و134كيس حمص مقشور منتهي الصلاحية، و800 كيلو سكر تمويني مدعم مهرب، و48 لتر خل مغشوش.

جرى التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.