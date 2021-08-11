قبل موجة "كورونا" الرابعة.. برلماني يدعو المواطنين لسرعة التسجيل لتلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من تهاون المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار أبو العلا، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين أصبح يتعامل بتهاون مع الإجراءات الاحترازية؛ سواء بالشارع أو الأسواق أو وسائل النقل والمواصلات المختلفة والمصالح الحكومية وأماكن العمل، في ظل تراجع نسبة الإصابات في مصر؛ حيث يتخيل البعض أن ذلك التراجع في نسبة الإصابة يعني انتهاء "كورونا".

وأكد أبو العلا ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، لا سيما في ظل الموجة الرابعة من فيروس كورونا التي تصيب دول في العالم حاليًّا، ومتوقع أن تصل مصر خلال الشهور المقبلة.

ودعا النائب المواطنين الذين لم يسجلوا لتلقي اللقاح، إلى سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح في مواجهة الفيروس وتقليل حجم الآثار الناتجة عن الإصابة.

وتابع أبو العلا: "علينا أن نستعد جيدًا لتلك الموجة الرابعة، وهو الأمر الذي يتطلب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تلقي لقاح كورونا"، مشيرًا إلى أنه حال الالتزام بتلك الإجراءات والخطوات، فلن يكون هناك خوف كبير من تلك الموجة التي حذرت منها منظمة الصحة العالمية.