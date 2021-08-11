مشاجرة بالشوم.. ضبط المتهمين بالتعدي على موظف في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية في ضبط المتهمين بالتعدي على موظف لخلاف على أولوية المرور بمحافظة الشرقية.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع الفيديو يظهر خلاله تعدي مجموعة من الأشخاص على موظف بالشرقية، باستخدام "الشوم" وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين 6 أشخاص مقيمن بذات الناحية، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز، فقد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.