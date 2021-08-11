بسبب إتهامه بالتحرّش، حاكم نيويورك يعلن إستقالته من منصبه

اسماعيل عبد الحي - أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو إستقالته من منصبه على خلفية إتهامه "بالتحرش جنسيا" بـ11 إمرأة.

وقال كومو في مؤتمر صحافي، إن تحقيق المساءلة "له دوافع سياسية"، مؤكدا أنه قرر التنحي لأنه "لا يرغب أبدا في أن يكون غير متعاون بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "أنا من سكان نيويورك.. هنا ولدت وترعرعت. أنا مقاتل وغريزتي هي القتال لأنني أعتقد أن (تحقيق المساءلة) له دوافع سياسية، وأعتقد أنه غير عادل وغير صادق".

هذا ووجد تحقيق أجرته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتا جيمس الأسبوع الماضي، أن كومو "تحرش جنسيا بالعديد من النساء وإنتهك قانون الولاية".

وقد نفى كومو مرارا هذه المزاعم، لكنه قال إنه "كان على دراية كبيرة بالناس" وإعتذر للنساء اللواتي قال إنه "أساء إليهن".

وبعد إصدار التقرير القضائي، دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الإستقالة.

المصدر: CNN