متابعة / إرتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 ضحيّة منهم 28 عسكريًّا

اسماعيل عبد الحي - تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي إجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إرتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي إندلعت فيها هذه الحرائق في تيزي وزو 25 حريقا والطارف 14 وجيجل 12 وبجاية 12 وسكيكدة 09 وبومرداس 04 والمدية 03 والبليدة 03 وسطيف 03 وعنابة والبويرة 02 حريقين وحريق واحد في كل من قسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة.

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