الفيصل يستقبل أمين مجلس التعاون الخليجي

استقبل مستشار خادم الحرمين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وأعضاء أمانة المجلس والذين قدموا للسلام عليه. وثمن أمير خالد الفيصل جهود أمانة مجلس التعاون، لإنجاح وتعزيز الجهود والعمل الخليجي المشترك، كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات.

من جهة أخرى، رأس أمير مكة اجتماعا بحضور أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطط الأمانة، لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الرامية إلى تفعيل برنامج «جودة الحياة» ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وبحسب العرض فإن المبادرة تهدف لإزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة، وتوفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.