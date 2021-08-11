هجوم الحركة في أفغانستان

باتت حركة طالبان التي احتلت منذ بداية مايو 2021 أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية في هجوم شامل شنته مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يكاد ينجز، تسيطر على أكثر من ربع عواصم الولايات.

المعارك:

(1 مايو 2021)

بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بسحب 9500 جندي، بينهم 2500 جندي أمريكي، ما زالوا موجودين في أفغانستان.

دارت معارك عنيفة بين طالبان والقوات الحكومية في منطقة هلمند الجنوبية.

استولت طالبان على منطقة بوركا في ولاية بغلان في الشمال.

في منتصف مايو، انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة قندهار الجوية، وهي من أهم القواعد في البلاد.

المراكز الحدودية:

(22 مايو)

سيطرت طالبان على المعبر الرئيسي من أفغانستان إلى طاجيكستان من خلال الاستيلاء على شير خان بندر (شمال) التي تعد أهم نقطة حدودية مع هذا البلد.

سيطر المتمردون على المعابر الحدودية الأخرى المؤدية إلى طاجيكستان، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

(يوليو)

في 4 من يوليو، استولت طالبان على منطقة بانجواي الرئيسية.

في 9 من يوليو، استولت على موقعين حدوديين رئيسيين مع إيران وتركمانستان في مقاطعة هرات، في الغرب.

في 22 من يوليو، قالت طالبان إنها تسيطر على 90% من حدود أفغانستان.

في 23 يوليو سيطرت طالبان على نقطة حدودية رئيسية مع باكستان في جنوب البلاد.

هجوم العواصم:

7 يوليو

دخلت طالبان أول عاصمة ولاية هي مدينة قلعة نو في ولاية بادغيس، في شمال غرب البلاد.

6 أغسطس

سيطرت حركة طالبان على أول عاصمة ولاية أفغانية منذ بدء هجومها وهي زرنج عاصمة نيمروز في جنوب غرب البلاد.

سقوط 9 عواصم في الشمال: شبرغان وقندوز وسار إي بول وطالوقان وأيبك وبول خمري (ولاية بغلان) وفايز آباد وكذلك فرح (غرب).