طالبان في قندوز وسط خوف المدنيين

حيث اجتاح مقاتلو طالبان شوارع قندوز بعد الاستيلاء عليها، محققين تقدمًا سريعًا، الأحد، في موازاة انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن ينجز في وقت لاحق هذا الشهر.
والمدينة واحدة من تسع عواصم ولايات سقطت في أيدي المتمردين الأسبوع الماضي -بعضها دون قتال- في هجوم خاطف شهد سقوط معظم المراكز السكانية في الشمال تباعًا.
وانتشر مقاتلون يرتدون زي المتشددين لحراسة المدينة على دراجات نارية أو عربات هامفي صودرت من القوات الأفغانية، بينما التقط آخرون صورًا مع أسلحة تم الاستيلاء عليها.
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