9 جثث جديدة في ترهونة الليبية

وقال مكتب الإعلام بالهيئة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم إن «الجثث عثر عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها في منطقة المشروع الزراعي على
بعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة ترهونة»، مؤكدا انتشال الجثث واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات أخرى واردة للهيئة.
وتصل بذلك حصيلة الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها إلى 177 جثة «وجدت أغلبها مكبلة اليدين»، بحسب تصريح سابق أدلى به مدير مكتب الإعلام في الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية.
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