حرائق الغابات تخلف 69 قتيلاً في الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الاثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 69 هم 28 عسكرياً و41 مدنياً، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة ظهيرة الأربعاء في بجاية، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش أن "أربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية".

وأوضح لطرش أن "هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الاثنين" وهم "رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما".

وكان لطرش نبه في وقت سابق إلى أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل.