هذه إصابات ووفيات «كورونا» الجديدة في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 31 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو نفس عدد أمس، و6968 إصابة جديدة مقارنة مع 5636 أمس. وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة بالبلاد في فبراير شباط العام الماضي 128304، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

وسجلت حتى الآن 4.4 مليون إصابة. وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة 2948 اليوم الأربعاء مقارنة مع 2880 أمس. وبلغ إجمالي المرضى في العناية المركزة 337 مقارنة مع 322 أمس.