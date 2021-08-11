وزير خارجية إسرائيل من المغرب: نحن آباء صالحون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد عن امتنانه لملك المغرب محمد السادس في أول زيارة منذ تطبيع العلاقات، وقال إن “الأجيال القادمة ستستمتع” بالاتفاقات التي ستوقع.

وأوضح لبيد في بيان مشترك بعد لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن “الاتفاقيات التي نوقعها ستحقق لدولنا الابتكار والفرص وهو ما سيستمتع به أطفالنا وأحفادنا بعد سنوات”، وأضاف مخاطبا نظيره المغربي: “نحن اليوم لسنا سياسيين جيدين، سيدي الوزير، نحن آباء صالحون”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى ما يحدث في ليبيا وسوريا ولبنان، قائلا إن الناس، كما القادة، يقولون إنه “ليس هذا ما نريده لأطفالنا، ولا لأنفسنا”.

وفي تلميح إلى الصراع العربي الإسرائيلي، قال لبيد إن “الحرب الوحيدة التي تستحق أن نكرس حياتنا من أجلها، ليست ضد جارنا، بل هي الحرب ضد الفقر، والجهل، وضد الأوبئة والتخلف، وتلك هي الحرب الوحيدة التي لها معنى”.

وأشاد لبيد بشجاعة الملك محمد السادس ورؤيته، وهو الذي استعاد “السلام والصداقة القديمين” وكان من الذين “يعرفون كيف يعيدون التفكير في النزاعات القديمة”.