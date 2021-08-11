مسؤولون أميركيون: مصدومون من سرعة سيطرة “طالبان” على المدن الأفغانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر موقع “آكسيوس” الأمريكي تقريرا نقل فيه تصريحات لمسؤولين عسكريين أمريكيين وعدد من مستشاري الأمن القومي، عبروا فيها عن صدمتهم من سرعة سيطرة “طالبان” على المدن الأفغانية.

ونقلت الشبكة عن مصدر في إدارة بايدن قوله “يبدو أن طالبان كانت مستعدة وشكلت تنسيقا مثيرا للإعجاب، فبمجرد انسحاب القوات الأمريكية، بدأت تندفع تجاه المدن الأفغانية فيما يمكن أن يحدث فوضى عارمة في البلاد”.

ولكن أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذا لن يغير أبدا من وجهة نظرهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مدللا على أن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية العظمى للأمريكيين تؤيد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح أيضا مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، أن خطر طالبان يتعاظم، ليس بسبب الانسحاب الأمريكي، بل بسبب فشل قوات الأمن الأفغانية وضعفها.

وقال المصدر: “هناك عدم ثقة أمريكية كبرى في قوات الأمن الأفغانية، خاصة وأنها أثبتت عدم الكفاءة العسكرية في الكثير من المواقف، وتعاني من عدم التنظيم، وضعف مهارات الاتصالا، التي تجعلهم غير قادرين على تنسيق الدعم الجوي الأمريكي بشكل كاف لحماية الأراضي ضد طالبان”.

وأعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، اليوم الأربعاء، إقالة رئيس أركان الجيش الجنرال ولي محمد أحمد زاي من منصبه، وتعيين قائد القوات الخاصة هيبة الله عليزاي مكانه، وذلك في ظل التقدم الملحوظ لحركة “طالبان” في جميع أنحاء البلاد.

وقال أمان، في تغريده عبر “تويتر” اليوم “تم تعيين هيبة الله عليزاي رئيسا جديداً لأركان الجيش، كما تم اليوم تعيين سامي سادات قائداً للقوات الخاصة”.