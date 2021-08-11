انت الان تتابع خبر هل صحيح أن تناول الخيار يساهم في مكافحة فيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لبيان الخبراء الكوريين، فإن تناول مئة غرام من الخيار الطازج في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يشبع جسم الإنسان بكمية من مضادات الأكسدة التي يمكنها التغلب على "كوفيد -19".

بدوره، أوضح الخبير الروسي، أليكسي كالينيتشيف، أنه على الرغم من الفوائد الواضحة للخضروات على صحة الإنسان، إلا أنها لا تعتبر دائما دواءً لكل داء، وإسهامها في مكافحة الفيروس مبالغ فيه.



وقال لصحيفة "آيف": "الخيار بلا شك منتج ثمين. ولكن لا ينبغي المبالغة في تقدير مساهمته في مكافحة فيروس كورونا، فالمواد المفيدة الموجودة فيه (غلايسيد القرعيات وتريتربين) لها خصائص مضادة للميكروبات، لكنها لا تستطيع مقاومة الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره في الجسم".