إذا كنت في الخمسينيات... أدخل هذه الأطعمة الى نظامط الغذائي!

بغداد - ياسين صفوان - إذا كنت في الخمسينيات من العمر، فتأكد من إيلاء اهتمام أكبر لنظامك الغذائي. قم بتضمين هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات لتحسين صحتك.

مرق العظام: تنبع فوائد تناول مرق العظام بشكل يومي من محتواها الغني بالعناصر الغذائية مثل الكولاجين والجليسين والجيلاتين والجلوتامين والبرولين والأرجينين. الكولاجين مفيد للبشرة، والجيلاتين يساعد العظام على العمل بسلاسة دون احتكاك، ويساعد الجلوتامين في بناء العضلات، ويعمل الجليسين كمضاد للاكتئاب ويعزز الحالة المزاجية. مرق العظام مفيد لاضطرابات النوم.

البيض: شكل ممتاز من البروتين الحيواني. كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى. على سبيل المثال، يحتوي بياض البيض على 60٪ من البروتين الحيواني عالي الجودة، ويحتوي صفار البيض على باقي العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. : شكل ممتاز من البروتين الحيواني. كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى. على سبيل المثال، يحتوي بياض البيض على 60٪ من البروتين الحيواني عالي الجودة، ويحتوي صفار البيض على باقي العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. الكبد: من أكثر الأطعمة الصحية والطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية. يحتوي على أعلى كثافة لـ"فيتامين أ" مقارنة بأي طعام آخر. الكبد غني بحمض الفوليك والحديد و"فيتامين ب" وكذلك النحاس. حصة واحدة تكفي لتلبية احتياجاتك اليومية لجميع هذه المكونات. يحمي الكبد من أمراض العيون والتهاب المفاصل وحتى الخرف.