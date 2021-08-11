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انت الان تتابع خبر إذا كنت في الخمسينيات... أدخل هذه الأطعمة الى نظامط الغذائي! والان مع التفاصيل
مرق العظام: تنبع فوائد تناول مرق العظام بشكل يومي من محتواها الغني بالعناصر الغذائية مثل الكولاجين والجليسين والجيلاتين والجلوتامين والبرولين والأرجينين. الكولاجين مفيد للبشرة، والجيلاتين يساعد العظام على العمل بسلاسة دون احتكاك، ويساعد الجلوتامين في بناء العضلات، ويعمل الجليسين كمضاد للاكتئاب ويعزز الحالة المزاجية. مرق العظام مفيد لاضطرابات النوم.
الكبد: من أكثر الأطعمة الصحية والطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية. يحتوي على أعلى كثافة لـ"فيتامين أ" مقارنة بأي طعام آخر. الكبد غني بحمض الفوليك والحديد و"فيتامين ب" وكذلك النحاس. حصة واحدة تكفي لتلبية احتياجاتك اليومية لجميع هذه المكونات. يحمي الكبد من أمراض العيون والتهاب المفاصل وحتى الخرف.
زيت الزبدة: السمن مفيد للصحة والجلد والشعر. تظهر العديد من الدراسات أن الزيوت النباتية غير المكررة، بما في ذلك الكانولا، والفول السوداني، وفول الصويا، والخردل، والسمسم، والقطن، والنخيل، والذرة، وما إلى ذلك، لها تأثيرات مضادة للالتهابات.
فواكه موسمية عضوية: أجزاء النبات الأقل سمية. إن إدراج الفواكه الموسمية في نظامنا الغذائي اليومي يوفر للجسم عددًا من الفوائد. وهي مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولعشاق الحلويات فهي أيضًا حلوى مثالية بحسب موقع thehealthsite.