محافظ النجف: سنمضي بتنفيذ حملات على المتجاوزين على املاك الدولة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، عن المضي بتوجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ حملات على المتجاوزين على املاك الدولة ومن الشهيد "عبير " نستمد قوة تطبيق النظام.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحافظ وجه البلدية والبلديات في المركز والاقضية والنواحي الوقوف بحزم وقوة ضد التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك"، موضحا ان " الحملات تستثني المناطق السكنية القديمة".



واضاف الياسري ان "بطولة الشهيد المهندس عبير سليم الخفاجي يجب ان تكون قدوة في تطبيق القانون ورفض التجاوز على القانون والنظام ومنه يستمد الجميع القوة والعزم وسيكون رحمه الله حيا في قلوب كل المخلصين والمدافعين عن القانون والنظام في العراق".

