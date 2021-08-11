نيد برايس: المجتمع الدولي لن يعترف بأي حكومة تسيطر على أفغانستان بالقوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، العمل على بناء توافق دولي بشأن أفغانستان للتحدث بصوت موحد حول الحاجة للوصول إلى اتفاق سلام شامل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المجتمع الدولي لن يعترف بأي حكومة تسيطر على أفغانستان بالقوة، في رسالة مباشرة إلى حركة طالبان.

وتواصل طالبان السيطرة على المدن الأفغانية منها مدينة بل خمري التي تبعد 200 كليو متر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف شمالي البلاد لتعزيز معنويات قواته.

من جانب أخر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه "ليس نادما" على قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان والذي من المقرر إنجازه نهاية الشهر الجاري

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، إنه:"لست نادما على قراري"، مضيفا "على الأفغان أن يقاتلوا من أجل أنفسهم"، في وقت تواصل طالبان سيطرتها على مزيد من المناطق الأفغانية.

ويبدو أن الحركة لا تفكر في إبطاء الوتيرة السريعة لتقدمها في الشمال، حيث ضيقت الخناق على مزار الشريف كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ. وفي حال سقطت، تخرج هذه المنطقة عن سيطرة الحكومة بالكامل.