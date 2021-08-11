عاجل.. ولي عهد ابوظبي يؤكد استعداد الإمارات لدعم الجزائر بمواجهة حرائق الغابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استعداد الإمارات لدعم الجزائر في مواجهة حرائق الغابات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس تبون تلقى اتصالا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدم له خلاله تعازي دولة الإمارات قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر سقوط ضحايا بسبب الحرائق".

وأضاف البيان، أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب عن جاهزية الإمارات لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب".

ومن جانبه، وجه الرئيس تبون الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاعره تجاه الجزائر.

وكان عدد ضحايا حرائق الغابات التي ضربت الجزائر منذ يومين ارتفع إلى 65 شخصاً.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكرياً و37 مدنياً معظمهم من محافظة تيزيوزو، بينما يتواجد 12 عسكرياً في حالة حرجة.

وقررت الرئاسة الجزائرية حدادا عاماً في جميع محافظات البلاد وتنكيس الأعلام الوطنية وتجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها اعتبارا من، الخميس.

كما قررت الحكومة الجزائرية استئجار طائرات إطفاء الحرائق من دول أوروبية، وأعلنت عن وجود اتصالات متقدمة مع الشركاء الأوروبيين لتزويدها بهذا النوع من الطائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وكشف الدفاع المدني، الأربعاء، عن آخر حصيلة لحرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة كاملة.

ووفق بيان الدفاع المدني ، فقد تم تسجيل اندلاع 99 حريق غابة على مستوى 16 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.