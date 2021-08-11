شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ.. أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن تبنى الخطة لحزمة من البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، ومن منطلق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، فقد روعى فى طرح خطة التعليم لعام 2021/2022 عدد من الاعتبارات أبرزها اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس لقبول جميع الطلاب فى سن التعليم لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع، والقضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ، خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى.

كما تعمل الخطة الحكومية على التوجه المكثف نحو تطوير مدارس التعليم الفنى بكافة المديريات التعليمية، وتوفير البنية التكنولوجية الأساسية والأجهزة اللازمة لتعظيم المكون التكنولوجى للعملية التعليمية، والتوسع فى التعليم التكنولوجى، والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين (STEM)، فضلا عن تطوير المراكز العلمية الاستكشافية لنشر ثقافة العلوم والابتكار.

وتستهدف خطة العام المالى أيضا دعم مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مشروع إعادة تأهيل مدارس رياض الأطفال، وتطوير برامج محو الأمية، والتوسع فى البرنامج الحكومى لإتاحة التعليم للجميع فى إطار الخطة القومية لمحو الأمية، وتأهيل المعلمين وتدريبهم على الأساليب الحديثة والمناهج المتطورة، وإعادة تأهيل مدارس ذوى القدرات الخاصة.