الصحة الامريكية توضح بشأن تلقي الحوامل للقاحات كورونا

وقالت المراكز أنها "لم تجد أي مخاوف متعلقة بسلامة الحوامل سواء في التحليل الجديد أو الدراسات السابقة، وذكرت أن معدلات الإجهاض بعد التطعيم مماثلة للمعدل المتوقع بدونه".

واضافت انه "بإمكان الحوامل على هذا الأساس تلقي أي نوع من اللقاحات التي حصلت على إذن الاستخدام الطارئ في البلاد وهي فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون".

