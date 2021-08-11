محكمة تحقيق كربلاء : اكتمال التحقيق مع المتهم بقتل مدير البلدية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الاربعاء، عن اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء اوضح ان التحقيق اكتمل مع المتهم حسين جواد عبد الامير الذي ارتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر حيث تم تدوين اقوال المتهم المذكور بالاعتراف واجري له كشف الدلالة على محل ارتكاب الجريمة".



واضاف انه "سوف يحال خلال الايام القادمة على محكمة جنايات كربلاء لاجراء محاكمته وفق القانون" .

