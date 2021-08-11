بغداد تسعى للتوأمة مع احدى مدن المانيا العريقة

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أمين بغداد بحث خلال لقائه القائم باعمال السفارة الالمانية بمكتبه سبل تعزيز العلاقات المشتركة ودعوة الشركات الالمانية لتقديم خبراتها في مجال تجهيزات المعدات والمكائن التخصصية بالمجال الخدمي والافادة من التجربة الالمانية ونهضتها الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية".واضاف ان "بغداد مرت بظروف قاسية ادت الى ضعف خدماتها وهناك رؤية لاعمارها باسلوب سليم، مشيرا إلى ان هناك مؤتمر دولي لاعمار مدينة بغداد تم تأجيله بسبب جائحة كورونا والظرف السياسي العراقي المتعلق بالانتخابات ومن الممكن ان نستفيد من الخبرات الالمانية في هذا المؤتمر".

وأكد أمين بغداد، وفق البيان، "اهتمام امانة بغداد بالجانب الثقافي والجمالي والتوعوي، داعيا الى المشاركة الالمانية في تأهيل الابنية التراثية وتحويلها الى معارض ثقافية".



واشار الى ان "امانة بغداد تطمح ان تكون هناك توأمة مع احدى مدن المانيا العريقة".

من جانبها، أبدت القائم باعمال السفارة الالمانية سعادتها ترحيبها بمشروع التوأمة مع مدن المانيا والعمل على تحقيقها ، مؤكدة بان التوأمة تستطيع تحريك الكثير من الاعمال الثقافية والفنية والخدمية.

