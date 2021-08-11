كورونا والمليشيات.. هجوم على مركز العزل في غريان الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الأطقم الطبية بمركز العزل الصحي بمدينة غريان في ليبيا، لاعتداءات وتخريب من قبل مسلحين.

وأعلن مركز العزل الصحي بمدينة غريان الليبية، الأربعاء، تعرض الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمركز العزل للاعتداء بالضرب، وعمليات تخريب من قبل أفراد أسرة أحد المرضى.



وتابع المركز في بيان أن تلك الأحداث ليست المرة الأولى التي تحدث في المركز، وحمل الجهات المعنية بالمدينة المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء.

وتقول مصادر ”الخليج 365” في المدينة، أن المعتدين ينتمون لإحدى المليشيات المسلحة، وهاجموا المركز بسبب نقص المستلزمات الطبية نتيجة لتدهور الوضع الوبائي بالمدينة ونقص الإمدادات.

معضلة المليشيات

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما اختطفت مليشيات العاصمة الليبية طرابلس، رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فرج الفريطيس أثناء زيارته للعاصمة.

جائحة كورونا

وتعاني مناطق غرب ليبيا من انتشار فايروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي، وناشد عدد من المستشفيات في الجنوب والغرب، الجهات الخاصة والعامة سرعة توفير الأكسجين في مراكز العزل التي تشهد نقصا حادا.

وشكل تدهور القطاع الصحي المتهالك منذ 2011 بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عبئا كبيرا على الوضع في البلاد بعد هجرة العاملين في القطاع، وكان آخرها وفاة أسرة كاملة من 5 أفراد في مراكز العزل.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الليبية إعادة فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين، وآخر كلي لأيام السبت والأحد والإثنين في الغرب الليبي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الـ24 ساعة الماضية سجلت ليبيا 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 30 حالة وفاة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 274 ألفًا و453 شخصًا، بينهم 68 ألفًا و562 حالة نشطة، ووفاة 3811 شخصا.