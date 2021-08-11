الرئاسة الجزائرية: ولي عهد أبوظبي أكد للرئيس تبون خلال اتصال هاتفي استعداد الإمارات لدعم الجزائر في مواجهة حرائق الغابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استعداد الإمارات لدعم الجزائر في مواجهة حرائق الغابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس تبون تلقى اتصالا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدم له خلاله تعازي دولة الإمارات قيادة وشعبا وحكومة، للشعب الجزائري إثر سقوط ضحايا بسبب الحرائق".

وأضاف البيان، أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب عن جاهزية الإمارات لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب".

ومن جانبه، وجه الرئيس تبون الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاعره تجاه الجزائر.