رسائل احتجاج من أونروا في غزة.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ضرورة احترام منشآتها في جميع الأوقات.

وشددت الأونروا، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، على أنه "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"، مطالبة جميع الأطراف "بالكف عن أي نشاط أو سلوك يعرض المستفيدين والموظفين للخطر ويقوض قدرتها على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بسلامة وأمن".



وأشارت إلى أنها تجري تقييم متابعة للمخاطر، من خلال دائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، يتعلق بغارات جوية إسرائيلية جرت في الفترة بين 13 و15 مايو/ أيار الماضي، وألحقت أضراراً بالعديد من مقراتها.

وأضافت أن التقييمات الأولية للمخاطر أشارت إلى وجود هياكل تحت الأرض كان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر.

وأدانت الوكالة بما وصفته بـ"أشد العبارات" وجود هذه الهياكل تحت الأرض وأي استخدام محتمل لها، بما يشمل الأنفاق.

وقالت إنها أرسلت رسائل احتجاج إلى "سلطات الأمر الواقع في غزة"، كما احتجت الوكالة أيضاً على استيلاء تلك سلطات حماس على إحدى هذه المدارس، ما يقوض حرمة مقرات الأونروا وحيادها.

وحذرت بأن هذه الإجراءات تعرض العودة الآمنة للأطفال إلى مدارسهم للخطر وتحبط مساعي الوكالة لفتح المدارس في الوقت المحدد.