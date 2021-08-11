بايدن يُعلِن موعد القمة من أجل الديموقراطية عبر الانترنت

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واشنطن: يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر عبر الانترنت "قمة من أجل الديموقراطية" سيُدعى إليها رؤساء الدول والحكومات وأعضاء المجتمع المدني، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء.

كما ينوي جمع نفس المشاركين من جديد ولكن بشكل شخصي بعد عام حول ثلاثة قضايا "محاربة الاستبداد ومكافحة ونشر احترام حقوق الإنسان".

ولم يكشف الرئيس الأميركي عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة الدول المدعوة إلى هذه القمة التي تطرح نفسها، دون الافصاح عن ذلك، كبديل لقمة مجموعة العشرين وكتحدٍ لبكين.

من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين التي تضم أنظمة غير ديموقراطية مثل الصين والسعودية، في إيطاليا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وقال البيان "التحدي في عصرنا هو إظهار أن الديموقراطيات قادرة على تحسين حياة مواطنيها وعلى الاستجابة لمشكلات العالم الكبرى".

ولطالما أشار الرئيس الأميركي إلى رغبته في تولي دور "زعيم العالم الحر" المنوط تقليدياً بساكن البيت الأبيض، وهو ما لم يكن يرغب به سلفه دونالد ترامب.

يسعى بايدن، في هاتين القمتين المتعاقبتين، إلى جمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المجتمع المدني والعالم الاقتصادي من أجل "التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الديموقراطية" في العالم.