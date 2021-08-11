ألمانيا تحاكم رجلاً بتهمة قتل شخص وأكل لحمه!

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







برلين: إنطلقت في برلين محاكمة مدرّس يبلغ 41 عامًا يُشتبه في قتله رجلًا أربعينيًّا آخر وأكل لحمه، وهي جريمة مروّعة أثارت صدمة في ألمانيا.

ولم يقم المشتبه به شتيفان ر. الذي كان يرتدي قميصًا أخضر بأي ردّ فعل، كما لم يتفوّه بأي كلمة عند تلاوة التهمة الموجّهة إليه.

وتشتبه النيابة العامة في إرتكابه قبل حوالى عام "جريمة قتل جنسيّة مع ظروف مشدّدة للعقوبة" راح ضحيّتها رجل آخر يبلغ 43 عامًا. وقد قام المشتبه به بفعلته داخل شقّته "بطريقة غير معروفة حتى الآن"، قبل أن يأكل أجزاء من ضحيته.

وكان الرجلان قد التقيا قبل فترة وجيزة من خلال موقع إلكتروني للمواعدة.

وتوقّفت جلسة الثلاثاء بناء على طلب الدفاع الذي انتقد النيابة العامّة لعدم عرض قضيّة الإدّعاء بأكملها على المحكمة. وأمر القاضي على الفور بتأجيل الجلسة لمدّة أسبوع.

قضية العظام البشرية

وظهرت القضية في تشرين الثاني/ نوفمبر بعدما اكتشف متنزّهون عظامًا بشرية بلا لحم في حديقة في شمال برلين.

وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل مفقود.

ومن خلال تحليل هاتف الضحية، تمكّن المحقّقون من التعرّف على سائق سيارة أجرة قاده إلى منزل المتّهم.

ثم عثرت الشرطة على آثار دماء وأجزاء أخرى من الجسم وأدوات عدّة بينها منشار في شقّة المشتبه به.

وذكرت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ المشتبه به أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية يدرّس في مدرسة ثانوية في حي بانكو شمال شرق برلين.

أمّا ضحيّته المزعومة فهو عامل بناء في سن 43 عامًا فُقد أثره منذ أوائل أيلول/ سبتمبر.