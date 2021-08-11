وزير خارجية إسرائيل يصل اليوم الى المغرب في زيارة تاريخية ‎‎

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"الخليج 365" من الرباط :يصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، منتصف اليوم إلى المغرب، في أول زيارة رسمية منذ استئناف العلاقات بين البلدين نهاية العام الماضي،عقب توقيع اتفاق ثلاثي مغربي-اميركي-إسرائيلي،والذي اعترفت واشنطن بمقتضاه بسيادة المغرب على الصحراء .

وقبيل سفره الى الرباط ، في زيارة تستمر يومين ،كتب لابيد تغريدة في تويتر قال فيها "نتوجه الى المغرب في زيارة تاريخية ، ستدشن مكتب التمثيل الاسرائيلي في الرباط، وسنزور الدار البيضاء ، ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين . أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته، سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل".

ويرافق لابيد الى المغرب وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين ، وهو من أصل مغربي ، ومولود في مدينة الصويرة ( جنوب الدار البيضاء) ، كما يرافقه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، رام بن براك .

وعلمت " ايلاف المغرب" انه سيجري التوقيع خلال وجود لبيد في المغرب على ثلاث اتفاقيات . الاولى تتعلق بتقوية التشاور السياسي ، والثانية تتعلق بالثقافة والرياضة والشباب ،والثالثة تتعلق بالطيران المدني .

وسيجري لبيد في الرباط مباحثات سياسية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وسيزور لبيدبمجرد وصوله الى الرباط ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني ، وسيزور غدا في الدار البيضاء كنيس "بيت إيل "في الدار البيضاء، ليختتم زيارته بتنظيم مؤتمر صحافي في عاصمة المغرب الاقتصادية .

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، يبلغ عددها نحو 3 آلاف شخص، فيما يعيش أكثر من 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.

وكان المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع اسرائيل بعد الامارات والبحرين والسودان .

يذكر أن الملك محمد السادس ، الذي يرأس لجنة القدس ، اكد في عدة مناسبات بعد اعادة العلاقة مع إسرائيل ،استمرار دعم القضية الفلسطينية على أساس المفاوضات من أجل حل الدولتين.