صحة الدقهلية: غدًا بدء العمل بمراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، من الغد من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن من يرغب في التطعيم لغرض السفر عليه القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأضاف أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي 250 جنيهًا للمصريين، و25 دولارًا لغير المصريين، للمواطنين الراغبين في السفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت (مكتب صحة أول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، ومكتب صحة ميت غمر، ومكتب صحة الجمالية، ومكتب صحة بلقاس، ومكتب صحة السنبلاوين، ومكتب صحة دكرنس، ووحدة أسرة قولونجيل).