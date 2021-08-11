ماكرون يعلن إرسال 3 طائرات لمساعدة الجزائر في إخماد الحرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن استعداد بلاده لإرسال 3 طائرات إطفاء حرائق إلى الجزائر، اعتبارًا من غد الخميس، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد، منذ الاثنين الماضي، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أعرب عن تضامنه مع الشعب الجزائري، إثر الحرائق الأخيرة التي اندلعت بعدة مناطق مخلفة خسائر بشرية ومادية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصًا، من بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا أغلبهم بولاية تيزي وزو، التي مازالت تكافح الحرائق المندلعة منذ الاثنين الماضي.