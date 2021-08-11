تعدوا عليه بعُصي فأصابوه بالجمجمة.. النيابة تُعلن تفاصيل مقتل طالب في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة التحقيقات في واقعة وفاة الطالب مروان في منطقة عين شمس.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تلقت إخطارًا في السابع من شهر أغسطس الجاري بتضرر شخصٍ وزوجته بمنطقة عين شمس من تعرض خمسة أشخاص لهما ولابنهما ومنعهم من استلام الزوج حصَّته في عقار مملوك بالشراكة فيما بينه وبين المشكو في حقهم، وفرضهم السطوة والبلطجة على الشاكي وإحداث إصابة نجلهما "مروان" بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وإيداعه لذلك بمستشفى وادي النيل في حالة غيبوبة تَحولُ دون سؤاله.

وأكدت تحريات الشرطة ارتكابَ المشكو في حقهم وآخرين أعمال البلطجة، وترويعهم المواطنين وتعطيلهم حركةَ المرور واستعراضهم القوة لفرض سطوتهم ونفوذهم على الشاكين على إثر الخلافات المالية بينهم، ووضع أيديهم على العقار محل النزاع وإرغام الشاكين على تركه، حيث ألقت الشرطة لذلك القبض على اثنين من المتهمين.

وتوصلت تحقيقات "النيابة العامة" مع الشاكين إلى أن المشكوَّ في حقِّهم تعرضوا للزوج -الشاكي- وتعدوا عليه إثر النزاع بينهم، وبعلم مروان ما تعرَّض له أبوه انتقل إليه لإغاثته فأبصره المتهمون وتعدوا عليه بعُصي وأدوات أخرى محدثين إصابته بالجمجمة وبأنحاء متفرقة بجسده، مما أسفر عن غياب وعيه وإصابته بنزيف بالمخ ونقله إلى المستشفى.

وباستجواب المتهمَيْنِ المضبوطينِ أنكرا ما نُسب إليهما من اتهام وقرَّرا اعتداءَ والد المجني عليه "مروان" وآخرين مُحرزين أسلحةً بيضاءَ عليهما، فردَّا الاعتداءَ عنهما بالاستعانة بآخرين كانوا معهما.

وتبينت النيابة العامة إصابات بالمتهمين في بعض أنحاء متفرقة من جسديهما، وواجهت النيابة العامة والدَ المجني عليه بتلك الأقوال فأنكرها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وعلى إثر تلقي النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه مروان بالمستشفى، انتقلت لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات وضبط وإحضار باقي المتهمين.