اشتعال النيران بـ"ميكروباص" بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبه القصاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في سيارة ميكروباص، اشتعلت فيها النيران نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من مأمور مركز الحسينية، يفيد السيطرة على حريق سيارة ميكروباص، بطريق "الزقازيق - الحسينية"، دائرة مركز الحسينية، دون إصابات.

تبين من تحريات المباحث، أن الحريق شب في السيارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما تمكن السائق من القفز منها عقب اشتعال النيران في منتصف السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.