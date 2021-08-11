رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

وشدد رئيس وزراء فلسطين -في بيان- على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالتحرك على نحو عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات، ووقف العمل في الحرم داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.