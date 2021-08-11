قتلى وجرحى جراء انهيار أرضي في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وإن البحث جار عن 15 آخرين، على الأقل، بعدما انحرفت السيارات التي كانوا يستقلونها على طريق جبلي بسبب انهيار أرضي في تلال شمال الهند، اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة أن الصخور والحجارة التي سقطت من جوانب أحد التلال بطول الطريق الجبلي السريع بمقاطعة كيناور، في إقليم هيماتشال براديش، أدت بحافلة وبضع سيارات إلى السقوط في واد.

وسقطت على المنطقة أمطار موسمية غزيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولكن الطقس صار صحواً اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول في غرفة التحكم بشرطة كيناور إن الجهود ما تزال جارية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في السيارات التي سقطت في قاع الوادي.

وجرى إنقاذ 14 شخصاً أصيبوا بجروح متفاونة، وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية.

وكانت الحافلة تقل نحو 21 راكباً.