وزيرا الدفاع الروسي والأميركي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي

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ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويجو ونظيره الأميركي لويد أوستن بحثا هاتفياً مشاورات الاستقرار الاستراتيجي وكذلك القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية.ولم تذكر الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن المحادثات.

وكان مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وروسيا استأنفوا في أواخر يوليو/ تموز المحادثات الثنائية بشأن تخفيف التوتر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم واتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في سبتمبر بعد مشاورات غير رسمية.