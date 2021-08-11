حرارة قياسية في تونس وحرائق تندلع في الغابات غرب البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت ولايات في تونس اليوم الأربعاء أرقاماً قياسية جديدة في درجات الحرارة مع تواصل موجة الحر الشديد في أنحاء البلاد أرغمت العديد على ملازمة البيوت.

وشهدت ولاية القيروان (وسط تونس) أعلى درجة حرارة اليوم بلغت 48.8 درجة في الظل لتحطم بذلك رقمها السابق في 18 أغسطس عام 1960 حينما شهدت درجة حرارة في حدود 48.1.

كما بلغت درجة الحرارة في صفاقس اليوم 45.8 لتتجاوز بذلك رقمها السابق 45.7 المسجل سنة في 2 أغسطس عام 2005.

وكانت خمس ولايات سجلت أمس الثلاثاء أرقاماً قياسية في درجات الحرارة بلغت أقصاها 48.9 في تونس العاصمة وبنزرت وزغوان والمنستير وباجة.