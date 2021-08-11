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ألمانيا تحذر إيران من المماطلة في العودة لمفاوضات فيينا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

محادثات فيينا

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران من إضاعة الفرص المتاحة في المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، داعيا طهران على العودة إلى طاولة الحوار على وجه السرعة.

وشدد ماس للصحفيين في برلين اليوم الأربعاء: “إذا كنا لا نرغب في تعريض ما أنجزناه حتى الآن في فيينا للخطر، فلا يمكننا مماطلة المفاوضات إلى ما لا نهاية”.

وتابع: “نتوقع من إيران أن تعود إلى طاولة التفاوض في فيينا بأقرب وقت ممكن وتتوخى في هذا السبيل المرونة والاستعداد للتوصل إلى حلول وسط المطلوبين لإبرام اتفاق جديد”.

,;atj صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الأربعاء، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى انعدام فرص توقيع اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في الوقت الحالي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فرص توقيع إيـران على الاتفاق النووي تضاءلت بشكل كبير بعد وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لسدة الحكم.

وأعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي مؤخرا أن إيران مستعدة لمواصلة الحوار بشأن استئناف الاتفاق النووي وأن مفاوضات فيينا قد تستأنف في سبتمبر القادم.

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