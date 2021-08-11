مصر.. قرار رئاسي هو الأول من نوعه بشأن دار الإفتاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في قرارا هو الأول من نوعه، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

ووفقا لهذا القرار لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.

ويتقرب الفقهاء والشيوخ في مصر قرار الرئيس المصري حول مفتي الديار المصري في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.

وكان هناك العديد من التكهنات حول المرشح الأقوى من جانب هيئة كبار العلماء وهو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي بحسب بعض المصادر كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية.