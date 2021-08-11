روسيا تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف المدمرة البريطانية “ديفندر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تفاصيل جديدة كشفتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حول استهداف المدمرة البريطانية “ديفندر”، التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، “أندريه كارتابولوف”، في مقابلة صحفية إنه “عندما سقطت القنابل على مسار الإنجليز، لم يكن هناك وقت للتسامح. نفذت طائراتنا من طراز سو-24 إم قصفًا احترازيًا بقنابل تزن 250 كيلوغرامًا على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من السفينة. إنه لم يكن هناك شيء جيد في هذا بالنسبة للطاقم الأجنبي”.

كما أكد أن أعمال الأسطول كانت بتوجيه من وزير الدفاع من خلال المركز الوطني للرقابة الدفاعية.

وأضاف قائلا: “لم يكن من الممكن الاقتراب بالسفينة، لأن السفينة التي كانت تراقب المدمرة كانت أصغر بكثير من حيث الإزاحة”.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت في نهاية شهر حزيران/ يونيو، أن المدمرة البريطانية “ديفندر” عبرت الحدود الروسية، وإثر ذلك، أطلقت السفينة الحدودية الروسية “سو-24 إم”، تحذيرات متكررة، من خلال طلقات تحذيرية على طول مسار المدمرة.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت، آنذاك، أن المدمرة لم تتعرض لإطلاق نار ولم تكن في المياه الإقليمية الروسية.