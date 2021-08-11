مسؤول عسكري أميركي: طالبان قد تعزل كابل خلال شهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن تقييم المخابرات الأميركية يفيد الآن بأن حركة طالبان قد تعزل العاصمة الأفغانية كابل عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما وربما تسيطر عليها خلال 90 يوما.

أضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن التقييم الجديد يستند إلى المكاسب السريعة التي تحققها طالبان في أنحاء البلاد.

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن 65 في المئة من أفغانستان على الأقل باتت بأيدي عناصر طالبان، وإنها تسيطر أو تهدد بالسيطرة على 11 عاصمة إقليمية وتسعى لحرمان كابول من الدعم التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، فيما تستمر الحكومة في خسارة الأراضي.