صعود أسعار الذهب في سوريا في تعاملات مساء اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

صعدت أسعار الذهب في سوريا، في تعاملات مساء اليوم الأربعاء، 10 أغسطس 2021، بالتزامن مع انتعاش أسعار المعدن النفيس عالميا.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24، في سوريا، إلى نحو 182.286 ألف ليرة للشراء، و184.857 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 180.714 ألف ليرة للشراء، و183.486 ألف ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 159.500 ألف ليرة للشراء، و 161.000 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 158.195 ألف ليرة للشراء، و160.622 ألف ليرة للبيع، أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 في سوريا فانخفض إلى نحو 136.714 ألف ليرة للشراء، و 137.143 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في سوريا نحو 106.333 ألف ليرة للشراء، و106.667 ألف ليرة للبيع.

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا إلى نحو 5.669 مليون ليرة للشراء، و5.886 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 5.62 مليون ليرة للشراء، و5.71 مليون ليرة للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.276 مليون ليرة للشراء، و1.289 مليون ليرة للبيع.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، الأربعاء، إذ سيطرت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات.

فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1732.61 دولار للأوقية. وتقدمت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية".

وأضاف: "لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين".

وتابع: "من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب.