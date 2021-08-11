شكرا لقرائتكم خبر عن 66 وفاة و19 ألف إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء ، تسجيل 66 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 19 ألفا و402 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8635 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و740 ألفا و 933 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 9189 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 556 ألفا و.855