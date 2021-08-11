شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وفقد 20 آخرين في انهيار أرضي بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى شخصين حتفهما جهود البحث جارية عن 20 آخرين على الأقل ، بعدما دفع انهيار أرضي مركباتهم للانحراف عن طريق جبلي وسط تلال شمال الهند.

وقالت الشرطة أن الصخور والحجارة التي سقطت متدحرجة من جوانب تل بجانب طريق سريع جبلي في مقاطعة كيناور بإقليم هيماتشال براديش ،دفعت حافلة وبضع سيارات للسقوط في واد.

وشهدت المنطقة أمطار موسمية غزيرة على مدار الثلاثة أيام الماضية رغم أن الجو كان صحوا اليوم الأربعاء.

وذكرمسؤول في غرفة التحكم بشرطة كيناور إن الجهود مازالت مستمرة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين في السيارات التي وقعت على طول النهر في قاع الوادي ودفنها الحطام.